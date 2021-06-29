Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, 30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет солнечной. Будет дуть временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-25 градусов тепла, днем 29-34, местами, в Баку ночью 22-24, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70, днем — 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла.

30 июня в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Утром в некоторых горных районах ожидается туман, будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-27 градусов, днем 34-39 градусов, в горах ночью 15-20 градусов, днем 22-27 градусов тепла.