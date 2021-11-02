3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в первой половине дня местами вероятны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-13, днем — 15-18 градусов тепла, в Баку ночью — 11-13, днем — 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в некоторых местах интенсивные, в горных районах возможен снегопад. Ночью и утром местами будет туман.

Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-12, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 5-10 градусов тепла.