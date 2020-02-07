Завтра теплую погоду сменят дождь, снег и сильный ветер

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки.

Ночью и вечером местами возможны грозы, скорость умеренного северо-западного ветра к вечеру усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 мм до 757 мм ртутного столба, ночью и днем относительная влажность 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами мокрый снег, снег. Ночью и утром будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градусов мороза.