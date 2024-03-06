С полудня 7 марта до утра 8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается непродолжительное усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, вечером и ночью местами возможны осадки.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, после нескольких дней умеренной погоды в регионах Азербайджана, начиная с горных районов, 7 марта погода изменится и до утра 9 марта ожидаются местами осадки, в горных районах – снег.