Завтра, 14 декабря в Стамбульском суде пройдут слушания по делу мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу, который обвиняется в оскорблении представителей Центризбиркома страны.

На заседании суда 11 ноября ожидалось вынесение вердикта, однако председательствовавший на процессе судья, заслушав сторону обвинения, требующую приговорить Имамоглу к 4 годам и месяцу лишения свободы, постановил перенести заседание.

Стамбульский мэр не присутствовал на суде. Выступая 11 ноября в эфире телеканала FOX, он сказал, что не боится никакого приговора. «Мне стыдно за этот суд, такого процесса не может быть. Судят не меня, а 16 млн человек (жителей Стамбула)», — заявил Имамоглу.

Дело в отношении Имамоглу, который представляет основную оппозиционную в Турции Народно-республиканскую партию (НРП), было возбуждено после муниципальных выборов в 2019 году. Он выиграл и первые выборы, которые состоялись 31 марта, но были отменены ЦИК, и вторые, прошедшие 23 июня. Причем, вторые — со значительным перевесом. После победы на выборах Имамоглу, отвечая на обвинения министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, который назвал его дураком, сказал, что «дураками» являются те, кто отменил выборы 31 марта. После этого Э,Имамоглу обвинили в оскорблении чиновников и возбудили против него уголовное дело.



В случае вынесения обвинительного приговора и его утверждения вышестоящей инстанцией Имамоглу может лишиться своего поста в связи с пятилетним запретом на занятие политической деятельностью. Стамбульский мэр считается одним из возможных соперников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих в 2023 году всеобщих выборах.