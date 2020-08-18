Завтра из Грузии эвакуируют еще 119 граждан Азербайджана

Очередная эвакуация азербайджанцев из Грузии состоится завтра.

Как передает Report. об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

119 из эвакуированных — граждане Азербайджана. В список вошли также граждане Грузии и России.

Эти лица сегодня прошли тестирование на коронавирус в специальной лаборатории в Тбилиси. Результаты станут известны к концу дня.

Лицам с негативным тестом на COVID-19 выдадут специальный сертификат, и они отправятся завтра в 10:00 автобусом из Тбилиси в пункт пропуска «Красный мост».

Отметим, что за время пандемии из Грузии на родину были доставлены около 2 000 азербайджанцев.