Завотделом исполкома Кельбаджарского района АзССР: «Москва не разрешала нам работать в Сеюдлу»

После освобождения Кельбаджара от армянских оккупантов актуализировался вопрос принадлежности месторождения по добыче золота Сеюдлу (Зод).

Данное месторождение находится на территории Кельбаджарского района со стороны Азербайджана и Басаркечарского – со стороны Армении.

Рудник был открыт в 1951 году геолого-поисковой партией конторы «Кавказзолоторазведка» Министерства внутренних дел СССР, которая до 1955 года выполняла все виды геологоразведочных работ на золото на всей территории Закавказья. Золото в данных местах обладало особыми качествами — содержало мало примесей. В 1976 году началось эксплуатация данного месторождения.

Несмотря на то, что большая часть месторождения (74% золотоносных жил) находилась на территории Азербайджана, приказом министерства геологии СССР курация месторождения была передана Управлению геологии Армении.

После оккупации Кельбаджарского района в 1993 году территория рудника перешла под полный контроль Армении.

В свою очередь Армения передала золотой рудник в собственность Международной компании — группе «ГеоПроМайнинг» (GPM).

Несмотря на оккупацию территории Кельбаджара, Азербайджан никогда не отказывался от прав на азербайджанскую часть этого рудника. 20 августа 1997 года правительство Азербайджана включило его в свой первый долгосрочный международный «золотой контракт», подписанный с компанией RV Investment.

Согласно утверждениям армянского эколога и журналиста Галуста Наняна, в 1989 году решением Совета министров Армянской ССР была проведена демаркация восточной границы под руководством первого секретаря ЦК компартии Владимира Мовсисяна. «Ранее территория всего рудника была арендована усилиями главы компартии Армении Карена Демирчяна, и на основе новой демаркации рудник полностью перешел Армянской ССР. Таким образом, все претензии Баку в отношении золотых приисков незаконны и безосновательны», — считает Галуст Нанян (https://rossaprimavera.ru/news/ef308ed9).

Мы решили выяснить, действительно ли между Азербайджанской ССР и Армянской ССР был заключен арендный договор передачи месторождения Сеюдлу (Зод).

Как сообщила # глава пресс- службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева, у них нет информации об арендном договоре передачи месторождения Сеюдлу (Зод).

По словам заведующего отделом территориального управления исполнительной власти Кельбаджарского района Махира Мустафаева, между Азербайджанской ССР и Армянской ССР не было никакого договора об эксплуатации месторождения Сеюдлу (Зод).

«Перед распадом СССР я руководил общим отделом исполкома Кельбаджарского района. Армяне эксплуатировали этот золотой рудник без всякого согласования с Азербайджаном. Несмотря на то, на территории Азербайджана находится большая часть рудника, Москва не разрешала нам проводить эксплуатацию месторождения», — сказал нам Махир Мустафаев.