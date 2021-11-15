Переговоры по полному финансированию нескольких проектов, реализуемых в городе Шуша, завершились, в настоящее время проводится работа по завершению технических вопросов.

Oб этом в своем выступлении на 25-м Международном бизнес-форуме (IBF) в Баку сказал председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

По его словам, в ближайшие дни эти проекты будут представлены общественности.

«Кроме того, мы совместно с Управлением Государственного заповедника города Шуша работаем над потенциальными проектами. Скорее всего, в ближайшие дни будут и новые проекты», — отметил Р.Гаджиев.

Он добавил, что в конце этого месяца в Зангиланском районе будет посажено около 40 тысяч деревьев и все расходы возместит фонд.