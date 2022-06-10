Завершилась первая свободная практика Ф-1 в Баку – РЕЗУЛЬТАТЫ/ФОТО

В Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Как сообщает #, лучший результат по ее итогам показал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул лидер общего зачета Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Пилот «Мерседеса», 6-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал шестой результат.

Представляем полную таблицу результатов Гран-при Азербайджана первой свободной практики:

1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.45,476

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,127

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,334

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,536

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,095

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,191

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,220

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,229

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,354

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,441

11. Ландо Норрис («Макларен») +2,215

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,371

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,470

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,494

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,602

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,746

17. Алекс Албон («Уильямс») +2,943

18. Даниэль Риккардо («Макларен») +3,334

19. Николас Латифи («Уильямс») +5,445

20. Мик Шумахер («Хаас») +12,856