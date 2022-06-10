Завершилась первая свободная практика Ф-1 в Баку – РЕЗУЛЬТАТЫ/ФОТО

В Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Как сообщает #, лучший результат по ее итогам показал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул лидер общего зачета Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Пилот «Мерседеса», 6-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал шестой результат.
Представляем полную таблицу результатов Гран-при Азербайджана первой свободной практики:
1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.45,476
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,127
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,334
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,536
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,095
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,191
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,220
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,229
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,354
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,441
11. Ландо Норрис («Макларен») +2,215
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,371
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,470
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,494
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,602
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,746
17. Алекс Албон («Уильямс») +2,943
18. Даниэль Риккардо («Макларен») +3,334
19. Николас Латифи («Уильямс») +5,445
20. Мик Шумахер («Хаас») +12,856