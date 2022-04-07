Депутаты Милли Меджлиса посетят Карабах.
Как сообщает АПА, завтра в Шуше состоится совместное заседание парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству и Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Заседание пройдет в гостинице «Карабах» в Шуше.
В повестку дня собрания включены два вопроса:
1. Законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Грузии по подготовке спецподразделений «Кавказский орел».
2. Проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон о валютном регулировании».