Депутаты Милли Меджлиса посетят Карабах.

Как сообщает АПА, завтра в Шуше состоится совместное заседание парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству и Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Заседание пройдет в гостинице «Карабах» в Шуше.

В повестку дня собрания включены два вопроса:

1. Законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Грузии по подготовке спецподразделений «Кавказский орел».

2. Проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон о валютном регулировании».