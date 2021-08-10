Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в ходе встречи в Ереване ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, генеральный секретарь отметил, что в организации внимательно отслеживают ситуацию на границе двух республик и выражают обеспокоенность в связи с учащением и расширением географии вооруженных инцидентов. «Было подчеркнуто, что возникшая напряженность негативно влияет на безопасность Армении и в зоне ответственности организации в целом и осложняет выполнение мирных договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — цитирует пресс-секретаря агентство БелТА.