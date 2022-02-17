Сегодня группа известных путешественников в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана побывала в первой половине дня в Кяльбаджаре и Лачыне.

Как передает корреспондент Report, сопровождающий группу, путь путешественники начали с села Тогана и через сложный переход через Омарский перевал прибыли в Кельбаджар.

Они осмотрели разрушения, которые армяне оставили за собой не только в результате 30-летней оккупации, но и после окончания войны, когда должны были освободить незаконные поселения на азербайджанских территориях. В 2020 году, освобождая Кяльбаджар, они сжигали дома и школы, чтобы не оставлять за собой ничего, вырубали леса.

На данный момент путешественники находятся в Лачыне, ознакомившись с ситуацией в районе, через Лачынский коридор отправятся дальше.

Напомним, что вчера делегация известных путешественников в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана посетила город Шуша.