Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, передает ИРНА.

«Глава иранского МИД и глава дипломатии Евросоюза обсудили в среду по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также события в Афганистане», — говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

Зариф также провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грличом Радманом.

Как указали в министерстве иностранных дел Ирана, министры во время телефонных переговоров рассмотрели ключевые вопросы международной и двусторонней повестки дня.