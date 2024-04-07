Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье провел в Каире встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

«Собеседники обсудили совместные усилия Египта, Катара и США, направленные на установление режима прекращения огня в секторе Газа», — говорится в коммюнике канцелярии египетского президента.

По словам ас-Сиси, «необходимо продолжать серьезную работу для достижения мирного урегулирования палестинской проблемы, основанного на принципе «два государства для двух народов». Он также обратил внимание на сложность гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что решение этих проблем требует незамедлительных усилий со стороны международного сообщества.

Ожидается, что вскоре для продолжения непрямых переговоров в Каир прибудут делегации Израиля под руководством руководителя спецслужбы «Моссад» Давида Барнеа и палестинской группировки ХАМАС.