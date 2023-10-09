Западные страны направят Украине 2,6 млрд гривен (свыше $71 млн) на закупку дров для жителей прифронтовых районов страны, сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук. Ее слова передает пресс-служба министерства реинтеграции республики в Telegram.

«Международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров. Сумма этих нужд составляет 2,6 млрд гривен», — заявила политик.

По словам Верещук, в общей сложности на «прохождение зимы» Украине выделят 5 млрд гривен (около $137 млн). Она пояснила, что гражданам Украины выдадут наличные на приобретение дров либо адресно привезут их сами. Маршруты доставок уже прорабатываются.

Согласно информации вице-премьера, руководство Украины при этом сосредоточится на расходах в сфере безопасности и обороны, именно таким образом договорились государства-доноры и страна-реципиент.