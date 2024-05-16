Администрация Байдена сообщила, что Белый дом направит неофициальную делегацию на Тайвань для участия в инаугурации демократически избранного президента, которая пройдет в понедельник.

Этот шаг наверняка вызовет недовольство Пекина, но едва ли приведет к его чрезмерной реакции в ситуации, когда США и Китай пытаются стабилизировать отношения.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил, что этот шаг вписывается в давнюю практику США, которая предусматривает отправку делегации на инаугурацию.

В состав делегации войдут два бывших высокопоставленных чиновника и представитель академических кругов.

Пекин считает Тайвань частью территории Китая и грозит захватить остров силой, если это потребуется для объединения.

На протяжении многих лет Пекин выступает против официальных контактов между Вашингтоном и Тайбэем. (Голос Америки)