Военные объекты в российском Белгороде являются законными целями для украинской армии.

Об этом заявил представитель западной разведки, пишет в Twitter журналистка ITN Эмма Барроуз.

Так он прокомментировал недавние взрывы на территории России и оккупированного Крыма.

«Думаю, мы можем предположить атаки украинцев в тылу врага. Такие цели, как Белгород, являются законными целями, которые не ставят под угрозу территориальную целостность России», — отметил он.

Неназванный чиновник подчеркнул, что украинские атаки в тылу армии РФ оказывают «значительное психологическое воздействие на российское руководство».

«Я не вижу уменьшения взрывов и атак в тылу. Думаю, мы наблюдаем всплеск этих событий», — отметил он.

Также он объяснил атаки «сочетанием невероятно храбрых людей и новых возможностей».

Напомим, вчера вечером в Белгородской области начал детонировать склад с боеприпасами армии РФ.

Кроме того, в оккупированном Крыму прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек в Севастополе. Также раздавались взрывы в Керчи.

Еще ранее вечером 18 августа в Белгородской области начал детонировать склад с боеприпасами российских оккупантов. (УНИАН)