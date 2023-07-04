Украина не получит истребители F-16 до окончания текущего контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — сказал Бауэр в интервью радиостанции LBC.

По его словам, в ближайшее время не получится обучить пилотов и технических специалистов, а также обеспечить «логистическую организацию» для поддержания самолетов в надлежащем состоянии.

«Мы не должны смешивать два обсуждения — я думаю, это важно и понятно, что Украина просит эти истребители, — но мы не должны смешивать это сейчас с обсуждением контрнаступления», — подчеркнул Бауэр.

Он также отметил, что Украина и без истребителей имеет преимущество на поле боя за счет западных систем вооружения и лучшей подготовки, а также «гораздо более высокого морального духа и мотивации».

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны до сих пор не приступили к обучению украинских летчиков на F-16. «В июне тренировки не начались. Тренировки пилотов. Это значит, что график начинается сдвигаться. Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в „авиационной коалиции“, чтобы максимально ускорить этот процесс», — сказал Кубела.

По его словам, западные союзники объясняют задержку ошибкой в расчетах. «Им нужно еще время. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем», — отметил глава украинского МИДа.

Киев просил о поставках современных западных истребителей с самого начала вторжения России в Украину. Однако США и Германия исключали такую возможность. Более того, Вашингтон запретил Польше передавать Киеву советские «МиГи». Но перед украинским контрнаступлением Вашингтон смягчил позицию: согласился обучать украинских летчиков и заявил, что не будет возражать против поставок F-16 Киеву другими странами. (moscowtimes.ru)