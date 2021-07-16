Ереванский эксперт-международник Сурен Саркисян заявил буквально следующее, передает Panorama.am:

«В регионе происходят серьезные рокировки, а в Армении – глобальная конвертация. Конечная цель всего этого – выдворение России из Армении, а, следовательно, и из всего региона, и назначение «надзирателем» на Южном Кавказе Турции.

Нет, присматривать за регионом будут не ЕС и США, а их союзник – Турция. Турция уже «присматривает» за Грузией (хотя революция здесь произошла при поддержке США и ЕС) и Азербайджаном. Остались только мы.

В отличие от Грузии и, скажем, Украины, у России нет общей границы с Арменией. Это усложнит задачу России, облегчив при этом для Турции. Это глобальный план, и каждый маленький шаг идет в этом направлении.

Конвертация Армена Григоряна из секретаря Совета безопасности в главу Министерства иностранных дел на 100% соответствует логике региональных процессов. Тут нечему удивляться.

Он – не считающий Турцию врагом, придерживающийся антироссийских взглядов человек. Для него сдача места своего рождения Азербайджану ничего особенного не значит».

Заявления чересчур уж жесткие. Что значит – «надзиратель»? Можно подумать, Южный Кавказ какая-та тюрьма. Если Армения чувствует себя так, то это не обязательно относится автоматически к другим странам региона. Он и про Грузию говорит, что Турция уже «присматривает» за ней. Звучит и преувеличенно, и оскорбительно для этой страны с независимым статусом и собственной внешней политикой, четко направленной на евроинтеграцию.

Как же можно охарактеризовать эти оценки армянского политолога? Насколько верно он воспринимает происходящее в нашем регионе? На эти вопросы # ответили известные эксперты соседней страны.

Вахтанг Маисая, доктор политических и военных наук, профессор:

— Я должен сказать, что эти высказывания армянского эксперта можно охарактеризовать как очень примитивную попытку как-то упрощенно интерпретировать все те тенденции, которые наблюдаются сегодня на Южном Кавказе. Я думаю, что вопросы стоят гораздо более серьезные. Уже идет реализация концепции региональной безопасности в формате «3+3», и в этом контексте Россия и Турция являются оригинальными гегемонами. То есть, у них наладилась конкретная взаимосвязь в этом направлении. И они договорились о сферах влияния. В этом смысле Турция никаким «надзирателем» не является.

Я думаю, что, напротив, Турция более-менее балансирует на интересах. Агрессивное вовлечение в дела Южного Кавказа демонстрирует как раз Российская Федерация. Новая национальная стратегия безопасности России отличается агрессивностью и милитаристскими устремлениями. Сейчас США, к сожалению, уходят и из Центральной Азии, и с Южного Кавказа, и на данном этапе присутствие Турции, которая член НАТО и ассоциированный член Евросоюза, создает какой-то значимый противовес желаниям Москвы в нашем регионе.

Так что, при таких реалиях Турцию точно не назовешь никаким надзирателем или «захватчиком» Грузии. Для нас Турция является стратегическим партнером. Мы развиваем отношения в экономической, гуманитарной, военной сфере. Ведь Турция состоит в Альянсе, и наше сотрудничество происходит как раз в контексте стремления Грузии стать членом НАТО. То есть, это абсолютно особый формат.

Я думаю, вышеприведенная интерпретация – это попытка примитивно сформулировать некоторые геополитические модели, на уровне школьной программы, как говорится.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Все, что я могу сказать о господине Сурене Саркисяне, это то, что он явно потерялся во времени и пространстве. Однако я хорошо понимаю его озабоченность, которая не совсем беспочвенна. Авторитет России на Южном Кавказе обнулен.

Что касается того, как Запад намеревается назначить Турцию «надзирателем» нашего региона, конечно, это тоже один из его кошмаров. Однако у Турции есть свои интересы на Южном Кавказе, и в этом нет ничего противоестественного. В ближайшее время я лично не исключаю конкретных шагов по потеплению отношений между Арменией и Турцией — и это принципиально важно с точки зрения установления стабильности в регионе. Естественно тяжелая историческая память никуда не исчезает, однако жизнь продолжается, и прошлое не должно становиться ориентиром для будущего. В то же время, эпоха демонстрации силы должна остаться в прошлом раз и навсегда, и события 2020 года больше не должны повторяться.