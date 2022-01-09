В Великобритании министры призвали заморозить более 600 миллионов фунтов стерлингов британских активов, принадлежащих правящей элите Казахстана, сообщает Telegraph.co.

Особняки в центре Лондона и графства Суррей принадлежат казахстанской элите. По данным Transparency International, активы на 370 миллионов фунтов стерлингов принадлежат семье бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Том Тугендхат, член парламента от консерваторов, возглавляющий комитет по иностранным делам, заявил, что правительству следует рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении таких активов: «Те, кто нарушает права своих граждан, не должны иметь права владеть богатством в Великобритании… Мы должны ясно дать понять казахстанским элитам, что их действия будут тщательно изучены, а их активы находятся под угрозой».

Депутат от консерваторов, бывший министр иностранных дел Эндрю Меррисон призвал министров быть «гораздо более решительными» в защите продемократических сил в стране.

Сообщается, что имущество включает особняк на «улице миллиардеров» в Хэмпстеде на севере Лондона, принадлежащий Дариге Назарбаевой. Тимур Кулибаев, влиятельный газовый олигарх, женатый на другой дочери Назарбаева, владеет огромным особняком в Суррее. Он построен на месте парка Саннингвелл, недалеко от Виндзорского замка, который был куплен у принца Эндрю за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Профессор Джон Хизершоу, эксперт по политике в Центральной Азии из Университета Эксетера, сказал: «Проверка для британского правительства заключается в том, что… готово ли оно ввести санкции против членов элиты… в стране… где мы являемся одним из пяти ведущих торговых партнеров».