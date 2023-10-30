Правительство Японии намеревается заморозить активы членов руководства палестинского движения ХАМАС в связи с атакой на Израиль 7 октября.

Как передает # со ссылкой на телеканал NHK, речь идет об активах не менее девяти членов руководства ХАМАС. Подчеркивается, что таким шагом японские власти намереваются четко продемонстрировать свою позицию по палестино-израильскому конфликту. Ожидается, что санкционный пакет может быть утвержден уже во вторник.

Между тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно воздержался от комментариев по этой теме, не подтвердив, но и не опровергнув соответствующие сообщения японских СМИ. В то же время он в очередной раз повторил японскую позицию, осудив «террористические атаки ХАМАС на Израиль» и призвав все стороны конфликта к соблюдению международного права.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против участников палестинского движения ХАМАС и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) в связи с атакой палестинских боевиков на Израиль 7 октября.