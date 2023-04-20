В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) продолжаются исследования в области арменоведения. Важные исследования проводятся в Институте истории и Институте кавказоведения НАНА.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли на прошедшей в рамках «Года Гейдара Алиева» и посвященной Всемирному дню книги и авторского права конференции на тему «Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления, или реалии Зангезура, являющегося исконной азербайджано-тюркской землей».

«Источники, на которые мы опираемся, — это архивные документы, периодические издания и переписки. Эта конференция направит наше внимание на более древние источники. Упоминание Зангезура в названии конференции — важный вопрос. Зангезурский коридор находится в центре внимания всего мира. С этой точки зрения конференция имеет огромное значение», — подчеркнул И.Габиббейли.