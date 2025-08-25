Зангезурский коридор – проект мира для всего региона. Об этом заявил Президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам двухчасового выездного заседания турецкого правительства в районе Ахлат провинции Битлис.

По словам Эрдогана, с полноценным задействованием Зангезурского коридора, «экономическое сотрудничество Турции, Азербайджана и Армении выйдет на новый уровень».

Глава турецкого государства указал на значимость начала строительства железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дильуджу (граница с Нахчыванской Автономной Республикой), которая станет важным звеном Зангезурского коридора.

По его словам, 224-километровая железная дорога до границы с Нахчываном станет толчком для экономического развития регионов Турции, позволит нарастить объемы производства, экспорта и транспортировки грузов. «Новый железнодорожный путь представляет большую значимость не только для Турции, но и всего региона», — сказал политик.

Президент Эрдоган далее обозначил цели развития железнодорожных сетей Турции. «На сегодняшний день общая протяженность железнодорожных путей в нашей стране составляет 13 тысяч 919 км. К 2028 году этот показатель планируется довести до 17 тысяч 500 км, к 2053 году – 28 тысяч 600 км», — сказал турецкий лидер.