Зампред албано-удинской христианской общины назначен проповедником в монастырь «Худаван»

В монастырь «Худаван», расположенный в Кельбаджарском районе, назначен проповедник. Об этом сказал заместитель председателя албано-удинской христианской общины Рафик Данакари, назначенный проповедником в монастырь «Худаван».

Данакари отметил, что в настоящее время в Азербайджане около 400 албанских церквей, которые планируется посетить: «На освобожденных от оккупации территориях есть албанские церкви, более 300 из них в Карабахском регионе. Планируется посетить все церкви. Армяне уничтожили все историко-религиозные предметы и литературу в церквях и монастырях, находящихся на прежде оккупированных армянами территориях, установили армянские кресты на албанских церквях и монастырях», — цитирует его Тренд.