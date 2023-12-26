Стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году будет направлена на большую эффективность и сохранение людей. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, чьи слова приводит местная газета «Страна.ua».

«Мы <…> нашли <…> 90% решений <…> вопросов, которые необходимо обязательно решить», — подчеркнул он.

По словам военачальника, трудностей с вооружением у армии Украины не ожидается в связи с тем, что республика может рассчитывать как на зарубежные оборонные поставки, так и на собственные производственные мощности.