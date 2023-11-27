В результате преобладающих юго-восточных ветров на территории Азербайджана сохраняется теплая погода. Однако с сегодняшнего дня на территории страны ожидается нестабильная погода, сильный ветер.

Об этом сообщил # начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Назим Махмудов.

Он отметил, что с полудня 27 до утра 28 ноября ожидается северо-западный ветер, порывы которого достигнут 25-30 м/с, местами до 32-35 м/с.

«С вечера 27 до утра 28 ноября ожидаются осадки, местами кратковременные интенсивные, грозы. С вечера 27 ноября температура воздуха станет ниже на 10 градусов. Днем 28 ноября будет 10-12 градусов тепла. Нестабильная погода ожидается и в регионах», — добавил Махмудов.

По его словам, с 27 и до вечера 28 ноября в северных и западных районах ожидаются осадки, а в горных и предгорных районах – снег.

«В регионах будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 20-25 м/с, местами до 33-38 м/с. В низменных районах ночью будет 3-7 градусов, днем 11-15 градусов тепла, в горных — 4-9 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла», — сказал он.