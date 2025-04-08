Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что в немецком Висбадене работал совместный американо-украинский штаб, в котором планировались военные операции Киева.

«На прошлой неделе много говорили про Висбаден. Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации. И я вам приоткрою завесу [того], как он создавался», — написал Залужный в Фейсбуке, сообщает meduza.io.

По словам бывшего главнокомандующего ВСУ, штаб, созданный в апреле 2022 года, вначале работал в Штутгарте в Германии, а его задачей была координация поставок существенно возросшей военной помощи. Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене.

«Затем мы поняли, что нам нужен совместный с партнерами оперативный штаб, который будет оценивать потребности в оружии и технике, исходя из планирования операций. Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения в целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта в Украине», — пишет Залужный.

Тогда, по его словам, и возникла идея создать оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и формировал потребности под них в соответствии со стандартами НАТО. Залужный добавляет, что эту идею удалось реализовать «благодаря поддержке Великобритании», и Висбаден «получил новое дыхание». «В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — рассказывает Залужный.

Бывший главком ВСУ назвал совместный штаб «отличным механизмом взаимодействия» по поводу военных операций и опубликовал фото встречи с американскими и британскими коллегами в Украине в августе 2023 года.

30 марта газета The New York Times опубликовала большой материал, в котором утверждалось, что за последние три года США были вовлечены в военные операции Украины «гораздо глубже, чем считалось ранее». В тексте рассказывалось о работе командного центра в немецком Висбадене, где американские военные планировали военные операции совместно с украинцами, помогая им в том числе в выборе целей.

Залужный, занимавший на тот момент должность главнокомандующего ВСУ (он был отправлен в отставку в феврале 2024 года) принимал активное участие в работе этого штаба. NYT, в частности, рассказывала о трениях между ним и сменившим его на посту главкома Александром Сырским. После своей отставки Залужный был отправлен послом в Великобританию.