В предвыборном штабе бывшего президента США Дональда Трампа отрицают намерение политика заставить Украину уступить России Крым и Донбасс в случае его возвращения в Белый дом, о котором ранее сообщало издание The Washington Post (WP). Советник в предвыборном штабе Трампа Джейсон Миллер назвал данную информацию «фейковыми новостями от The Washington Post». «Они просто выдумали это», — утверждает он в интервью газете New York Post, опубликованном 7 апреля.

Он также заявил, что Трамп является «единственным, кто говорит о прекращении убийств» в Украине. Кроме того, Миллер указал, что до возможного возвращения на пост президента США Трамп не будет работать над «мирным планом» по прекращению войны в Украине.

В тот же день газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа, написала о намерении экс-президента США положить конец войне в Украине, вынудив украинские власти пойти на территориальные уступки России. По словам собеседников издания, которые обсуждали этот вопрос с экс-главой Белого дома или его советниками, предложение заключается в оказании давления на Киев, с тем чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбасс. В частном порядке Трамп говорил, что и РФ, и Украина «хотят сохранить лицо, хотят выхода» из сложившейся ситуации и что жители некоторых частей Украины не против оказаться в составе России, рассказал газете источник, беседовавший непосредственно с экс-президентом.

Некоторые сторонники Трампа пытались убедить его отказаться от такого подхода, поскольку признание контроля России над частью Украины расширит сферу влияния режима российского президента Владимира Путина, пишет WP. Кроме того, такой подход кардинально расходится с политикой нынешнего президента США Джо Байдена, делающего упор на военную поддержку Украины и сопротивление российской агрессии, отмечает издание.

Власти Украины исключают территориальные уступки России и предлагали экс-главе Белого дома посетить страну, в том числе отправиться на передовую. Президент Владимир Зеленский говорил, что ему хватит 24 минут, чтобы убедить Трампа в невозможности решить проблему за 24 часа. Он посоветовал бывшему американскому президенту «сначала думать, а уже потом говорить». Киев в качестве условий для начала переговоров требует восстановления границ Украины по состоянию на 1991 год. (DW)