Участники саммита ЕС призвали Китай оказать давление на Россию с целью немедленного вывода войск с Украины без предварительных условий.

Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу итоговом заявлении саммита ЕС по Китаю.

«Европейский союз призывает Китай оказать давление на Россию для прекращения агрессивной войны, немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий», — говорится в документе.

Как заявили участники встречи, Китай как постоянный член Совета безопасности ООН «несет особую ответственность за поддержание миропорядка, основанного на правилах».

Лидеры ЕС также объявили, что продолжат экономическое и международное сотрудничество с Китаем, в том числе по проблемам борьбы с изменением климата, обеспечению продовольственной безопасности, подготовке к борьбе с будущими пандемиями и природными катастрофами.