Проект UNEP Mountains ADAPT поддерживает инновационные меры, направленные на повышение устойчивости горных сообществ, уязвимых к последствиям изменения климата. В рамках программы общественным организациям, работающим в странах Южного Кавказа, будут предоставляться малые гранты в размере до 30 000 долларов США.

Тематические направления

Проект поддерживает инклюзивные и природоориентированные решения, направленные на адаптацию горных сообществ к последствиям изменения климата. Возможные направления деятельности включают:

восстановление экосистем;

сбор и хранение воды;

климатически устойчивое сельское хозяйство и продовольственную безопасность;

подготовку к стихийным бедствиям;

расширение и диверсификацию сельскохозяйственных источников дохода;

улучшение здоровья и качества жизни.

Общая информация о гранте

Размер гранта: до 30 000 долларов США

Продолжительность проекта: до 12 месяцев

Охватываемые страны: Южный Кавказ — Азербайджан, Армения и Грузия.

Критерии соответствия

Предлагаемые меры должны быть направлены на решение конкретной проблемы или снижение уязвимости, связанной с изменением климата в горных районах.

Заявителем должна быть официально зарегистрированная организация, работающая на местном уровне в горных районах одной из указанных стран.

Организация должна иметь опыт непосредственной работы с местными горными сообществами.

Заявители должны заполнить и представить форму заявки до 15 сентября 2026 года.

Процесс подачи заявки

Заявки принимаются до 15 сентября 2026 года на английском языке либо на национальных языках стран Южного Кавказа: азербайджанском, армянском или грузинском. Вместе с заявкой могут быть представлены медиафайлы, текстовые материалы и документы, относящиеся к ранее реализованным проектам.

После подачи заявки она будет рассмотрена Отборочным комитетом, состоящим из региональных и национальных экспертов.

Организации, чьи проектные предложения будут отобраны, получат соответствующее уведомление и поддержку в подготовке полного пакета проектной документации и плана реализации.

Подавайте заявку!

Местные мероприятия, глобальные — важна каждая инициатива!

Подробную информацию о правилах подачи заявок и приёме проектных предложений можно получить на странице проекта Mountains ADAPT. (https://sd-caucasus.com/mountains-adapt/)