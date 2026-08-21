Проект UNEP Mountains ADAPT поддерживает инновационные меры, направленные на повышение устойчивости горных сообществ, уязвимых к последствиям изменения климата. В рамках программы общественным организациям, работающим в странах Южного Кавказа, будут предоставляться малые гранты в размере до 30 000 долларов США.
Тематические направления
Проект поддерживает инклюзивные и природоориентированные решения, направленные на адаптацию горных сообществ к последствиям изменения климата. Возможные направления деятельности включают:
восстановление экосистем;
сбор и хранение воды;
климатически устойчивое сельское хозяйство и продовольственную безопасность;
подготовку к стихийным бедствиям;
расширение и диверсификацию сельскохозяйственных источников дохода;
улучшение здоровья и качества жизни.
Общая информация о гранте
Размер гранта: до 30 000 долларов США
Продолжительность проекта: до 12 месяцев
Охватываемые страны: Южный Кавказ — Азербайджан, Армения и Грузия.
Критерии соответствия
Предлагаемые меры должны быть направлены на решение конкретной проблемы или снижение уязвимости, связанной с изменением климата в горных районах.
Заявителем должна быть официально зарегистрированная организация, работающая на местном уровне в горных районах одной из указанных стран.
Организация должна иметь опыт непосредственной работы с местными горными сообществами.
Заявители должны заполнить и представить форму заявки до 15 сентября 2026 года.
Процесс подачи заявки
Заявки принимаются до 15 сентября 2026 года на английском языке либо на национальных языках стран Южного Кавказа: азербайджанском, армянском или грузинском. Вместе с заявкой могут быть представлены медиафайлы, текстовые материалы и документы, относящиеся к ранее реализованным проектам.
После подачи заявки она будет рассмотрена Отборочным комитетом, состоящим из региональных и национальных экспертов.
Организации, чьи проектные предложения будут отобраны, получат соответствующее уведомление и поддержку в подготовке полного пакета проектной документации и плана реализации.
Подавайте заявку!
Местные мероприятия, глобальные — важна каждая инициатива!
Подробную информацию о правилах подачи заявок и приёме проектных предложений можно получить на странице проекта Mountains ADAPT. (https://sd-caucasus.com/mountains-adapt/)