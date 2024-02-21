Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору.

Как сообщает #, об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Григорян отметил, что проект мирного соглашения будет обсужден на встрече министров иностранных дел двух стран в ближайшее время.

Отмечается, что 4 января текущего года Армения передала Азербайджану свои предложения по проекту мирного соглашения, а в конце прошлого месяца глава МИД Азербайджана пообещал, что ответ будет дан в ближайшие недели.