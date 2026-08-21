Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал видео строительства комплекса виселиц, где будут вешать палестинцев, осужденных за террористические преступления. Об этом сообщает The Guardian.

Он опубликовал в социальных сетях видеозапись своего визита в неустановленное место, где, как видно на видео, он указывает на закладку фундамента и хвастается тем, что именно там «будут казнены террористы». Бен-Гвир заявил, что место казни будет оборудовано смотровыми кабинками, где семьи жертв смогут наблюдать за повешением.

На фотографиях, опубликованных в израильских СМИ, были запечатлены бульдозер и масштабные строительные работы в оцепленной зоне, предположительно, недалеко от тюрьмы.

Сообщения о строительстве виселицы, на которой будут казнить только палестинцев, осужденных за террористические преступления в системе военных судов, а не еврейских экстремистов, появились после принятия в начале этого года нового закона, который обязывает военные суды применять казнь как единственно возможный вид наказания, за исключением особых обстоятельств, допускающих пожизненное заключение.