Удар, нанесенный Ираном по территории Израиля, показал, насколько еврейское государство зависимо от Соединенных Штатов и их союзников в вопросах обеспечения своей безопасности. Такое мнение выразил бывший постоянный представитель США при НАТО (2009 — 2013) Иво Даалдер в статье, опубликованной в европейском издании газеты Politico.

По утверждению автора, около половины запущенных Ираном в направлении Израиля снарядов «не сработали или распались на части, не достигнув цели», а «из оставшихся более 90 были перехвачены» ВС США и их союзников. Таким образом, отмечает он, «Израилю оставалось уничтожить порядка 75 ракет и дронов».

«Произошедшее продемонстрировало, насколько эффективность противоракетной обороны Израиля зависит от США и сотрудничества с другими странами», — резюмирует Даалдер. С его точки зрения, эта ситуация послужила «напоминанием о том, что безопасность [еврейского государства] решающим образом зависит от поддержки со стороны других стран, хотя Израиль не всегда готов [это] признавать».

Это обстоятельство, считает Даалдер, также позволило избежать дальнейшей эскалации конфликта, поскольку Соединенные Штаты отказались участвовать в контрударе Израиля по Ирану. Такая позиция администрации президента США Джо Байдена, указывает автор, объясняется тем, что американские власти с самого начала опасались обострения ситуации на Ближнем Востоке и втягивания Вашингтона «в еще одну войну».