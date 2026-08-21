Смертный приговор был приведен в исполнение в Японии 21 августа. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

«После тщательного и максимально аккуратного рассмотрения, было принято решение о подписании указана о приведении казни в исполнение», — сообщил он журналистам. Высшая мера наказания была применена в отношении мужчины, который в 2009 году совершил предумышленный поджог зала с игровыми автоматами в Осаке, в результате которого погибли пять человек.

Это первый смертный приговор, приказ об исполнении которого был подписан министром юстиции с момента формирования правительства Санаэ Такаити осенью прошлого года. Также это первый приведенный в исполнение смертный приговор в Японии с лета 2025 года.

Казнь в Японии осуществляется через повешение. Согласно результатам опроса, проведенного японским правительством в 2025 году, более 80% жителей страны выступают за сохранение смертной казни. За ее отмену в Японии выступают только 16,5% респондентов.