«Тихий океан» — первая совместная песня EMIN’а и Асии.

Премьера сингла состоялась 10 апреля на премии ЖАРА Music Awards, сообщает #. В продолжение релиза сегодня артисты выпустили клип, погружающий зрителя в атмосферу полной гармонии и таинства пути двух героев друг к другу.

«Мне очень нравится творчество Насти. Когда я услышал эту песню, понял, что в ней необходим модный и красивый голос. И первое имя, которое сразу пришло в голову — Асия. Совместная работа стала большим удовольствием. Счастлив, что у нас все получилось», — делится EMIN.

«Я люблю душевные песни, и «Тихий океан» — именно такая, очень красивая композиция. Здорово, что мы можем дарить слушателю современную, при этом трогательную музыку», — добавляет Асия.

«Тихий океан» — первая песня из альбома, который EMIN получил в подарок на свой юбилей от Bahh Tee, Константина Ноникова и команды лейбла Lotus Music. Автор слов и музыки — Елизавета Алексеева, режиссер — Рустам Романов.