Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC заявил, что заключение сделки с Ираном осложнено из-за гибели представителей иранского руководства.

«Отчасти проблема в том, что многие лидеры [Ирана] погибли. Заключить сделку непросто», — сказал глава Белого дома.

По словам Трамп, члены его администрации не знают, с кем вести переговоры.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне стороны подписали промежуточное соглашение, которое должно было создать основу для прекращения конфликта и восстановления судоходства через Ормузский пролив, однако договоренности впоследствии сорвались.