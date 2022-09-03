В Украине в течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 уничтожено российской техники общей стоимостью около 26,5 миллиона долларов.

Как РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

По его словам, в этом списке 8 единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного 3 миллиона долларов); по одной единице САУ АКАЦИЯ (1,6 миллиона долларов); БМП (0,6 миллиона долларов); гаубицы (0,3 миллиона долларов).

Также были повреждены 5 танков Т-72, одна БМП на 1,85 миллиона долларов.

«Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники — 28,35 миллиона долларов», — добавил Залужный.