Президент Украины Владимир Зеленский в среду внес в Верховную раду как неотложный законопроект «об олигархах», ими он предлагает считать лиц, имеющих влияние на экономку, политику и медиа.

Как передает УНИАН, об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«Этот документ содержит определения так называемых олигархов — лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства», — говорится в сообщении.

В офисе сообщили, что законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, регламентирует встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.