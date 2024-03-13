Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что слова французского президента Эммануля Макрона о возможности отправить войска на Украину говорят о начале раздела страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины», — пояснила Захарова.

Она добавила, что еще одним признаком раздела страны является нежелание стран-членов альянса принять Украину в НАТО, так как все они должны признать ее границы.