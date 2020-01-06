Захарова прокомментировала слова Мааса о «не очень полезных» угрозах США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии извиниться перед США за слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса об американских санкциях против Ирака. Об этом она написала в понедельник, 6 января, в своем Facebook.
«СМИ: «Глава МИД Германии Маас назвал «не очень полезными» угрозы президента США ввести санкции в отношении Багдада». Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать», — написала она на своей странице в соцсети.
Ранее в этот день сообщалось о заявлении президента США Дональда Трампа касательно того, что любые враждебные действия со стороны Багдада в адрес Соединенных Штатов будут чреваты очень серьезными санкциями в отношении Ирака. Американский лидер подчеркнул, что военные США не намерены покидать страну, пока Багдад не заплатит за построенную американцами авиабазу.
Накануне парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.
Такое решение было принято на фоне убийства в Ираке 2 января командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани при налете американских ВВС (aif.ru)