Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Чехии. Ее слова передает РИА Новости.

«Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — прокомментировала она планы чешской стороны. Других подробностей по этому поводу Захарова не сообщила.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году (lnta.ru)