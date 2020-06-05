«Загадочная» Беларусь или чего только не бывает в большой политике…

Пожалуй, современная Беларусь является одним из серьезных исключений из общего правила о том, что география – это есть судьба для народов и стран, т.к. несмотря на то, что она ближе к Европе, чем некоторые другие евро-ориентированные страны бывшего советского сегмента, все равно, вместо того чтобы серьезно включиться в общеевропейскую жизнь, стать одной из активных участников общеевропейского процесса, она продолжает какие-то игры с Россией – то строит с ней союзное государство, то сопротивляется имперским амбициям Москвы. Одним словом, не поймешь, что же происходит в этой загадочной стране…

Многие связывают эти геополитические зигзаги Минска с феноменом А.Лукашенко. Безусловно, этот фактор нельзя отбрасывать – Беларусь после приобретения независимости всего три года смогла жить без своего «батьки».

Но нам кажется, что истинная причина другая. Есть такая поговорка, что демократия есть власть грамотного и свободного народа. Насчет грамотности мы ничего не можем сказать. Василь Быков, Алесь Адамович и Светлана Алексиевич! Если мы, т.е. автор этих строк, который в вопросах литературы и литературных связей считает себя самым среднестатистическим азербайджанским интеллектуалом, все же в состоянии не только назвать трех белорусских писателей, но и быть знакомым с их творчеством, это уже значит, что белорусская культура довольно развитая и хорошо знакомая, как минимум, людям бывшего советского социокультурного пространства.

Мы уж не говорим о том, что Светлана Алексиевич в настоящее время на бывшем советском пространстве является не только единственной писательницей, вообще, единственным писателем – лауреатом Нобелевской премией…

Тогда в чем же дело? Почему же Беларусь продолжает маячить в центре Европы, как «остров несвободы и невезения»? Наверное, придется согласиться с тем, что белорусы так же, как некоторые бывшие советские народы, не очень-то предрасположены к свободе и демократии.

Пусть это не покажется вам странным или же непонятным. В принципе, у каждого народа могут быть интеллектуалы, например, как советско-белорусский писатель Василь Быков, который не только стремился, но и что — то сделал для свободы и независимости своей страны, и, как минимум, не смирившись с существующим политическим порядком, в знак протеста, на долгие годы покинул свою родину.

Но уровень свободы или демократии определяется не единицами, а общим стремлением всего народа к названным ценностям. А тут, по всей видимости, не все в порядке…

Поэтому прочитав о том, что в этом году в Беларуси состоятся очередные президентские выборы, мы вовсе не стали делать из этого какие –то далеко идущие выводы: начиная с 1994 года, Минск привлекает внимания политологов близкого и дальнего зарубежья не только со своими выборами и демократическими сюрпризами, а в большей степени игрой с Москвой.

Сейчас происходит то же самое и, самое главное, процесс проходит пока что с преимуществом белорусского президента. Мы уже привыкли к тому, что Москва каждый новый год открывает газовой или нефтяной войной со своими близкими союзниками, т.е. Беларусью и Арменией.

Но последняя схватка с Минском в прошлом году началась чуть раньше: читатель, наверное, помнит нефтяную войну с Москвой, которую выиграл белорусский президент.

Надо сказать, что такие моменты в политике Минска постепенно изменили отношение западных стран к президенту Лукашенко. Они поняли, что официальному Минску, как минимум, временно можно простить авторитарные выходки и вместо этого поддержать президента А.Лукашенко в играх против Москвы.

Заметим, что так поступают Соединенные Штаты и различные европейские государства. Примечательно, что после длительной паузы в Беларуси начало функционировать американское посольство. И Лукашенко, почувствовав поддержку, повел себя более уверенно в играх против Кремля. Поэтому сейчас между президентами России и Беларуси самые напряженные отношения. Не обошлось и без личных обид, т.к. президент В.Путин из-за пандемии не решился проводить военный парад и большие торжества в День Победы, перенес их на 24 июня. Но белорусский президент не стал церемониться и провел парад 9 Мая, мало того, претендовал на роль страны — победителя.

Понятно, что В.Путин не оставит без внимания такие выходки А.Лукашенко, особенно, в год президентских выборов, поэтому белорусскому президенту теперь выгодно играть роль независимого от Москвы лидера и президента, что мы и наблюдаем в настоящее время…