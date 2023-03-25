24 марта в 15:35 на территории пограничной заставы пограничного отряда “Шамкир” пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенной вблизи села Салахлы Самухского района, были задержаны 5 граждан Исламской Республики Пакистан, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Республики Грузия.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, в ходе расследования было установлено, что задержанные прибыли на территорию страны в официальном порядке, намереваясь нарушить государственную границу и перебраться из Азербайджана в Грузию, а оттуда в одну из европейских стран.

Следствие продолжается.