Задержан бывший сотрудник прокуратуры Бинагадинского района Адиль Гадиров, находившийся в международном розыске.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в пресс-службе МВД, находившийся в розыске Адиль Гадиров был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

Отметим, бывший сотрудник прокуратуры Бинагадинского района Гадиров Адиль Расул оглу (1958 г.р.) с 2014 года признан виновным по статье 179.2.3 (Присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса.

Поскольку А.Гадиров не находился в Азербайджане, было сделано обращение в Интерпол.

A.Гадиров работал следователем в прокуратуре Бинагадинского района.