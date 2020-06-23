Зачем тебе доллары? – Центробанк пытается ограничить покупку «зелени» левыми способами

Азербайджанские банки используют любые способы, стараясь воспрепятствовать продаже долларов. Вслед за временным лимитом – вот уже несколько месяцев купить доллары в банках можно только до двух часов дня (https://m.zerkalo.az/davka-v-ocheredyah-za-dollarami-banki-vveli-vremennoj-limit-na-prodazhu-valyuty/), клиентов принялись тщательно допрашивать о происхождении денег.

Дело дошло до абсурда, говорят пользователи социальных сетей. Сотрудники финансовых структур интересуются, куда собираются граждане потратить приобретенную инвалюту. Инструкция Центрального банка о покупке валюты гласит, что наряду с происхождением денег покупатели должны указывать, на что они потратят приобретенные доллары, сообщил # экономист Натиг Джафарли.

Наши попытки найти упомянутые инструкции регулятора не увенчались успехом. В комментарии # банковский юрист Акрам Гасанов сообщил, что официальных данных о новшестве Центробанка нет, но по свидетельству граждан, этим заняты все банки. А значит, они получили такое указание. «Если нет – пусть выступят и скажут. Насколько мне известно, еще с марта Центробанк совместно с Государственной налоговой службой при Минэкономики ввели некий контроль. В этом участвует налоговая служба, поскольку при ней находится Служба финансового мониторинга, которая, как известно, призвана бороться против отмывания денег и финансирования терроризма», — пояснил банковский эксперт.

И с этой точки зрения, банкам могут даваться указания, говорит Гасанов. В рамках соответствия принципу «знай своего клиента» банки могут интересоваться, откуда деньги? Никто не утверждает обратное. Однако финансовые структуры не вправе вводить какие-то ограничения. В банке могут по собственной инициативе либо по рекомендации Центробанка или Службы финансового мониторинга задавать различные вопросы, касающиеся происхождения денег, а клиент вправе отвечать, как посчитает нужным.

При этом практика ограничений на сумму реализуемой валюты (местные банки ввели лимит на продажу в размере 20 тыс. долларов) незаконна. «Говорят, что после этого Служба финансового мониторинга начинает контролировать клиента. Предполагаю, что это делается для того, чтобы отпугивать людей, желающих купить доллары, поскольку реально такой механизм работать не может. В стране, где нет даже требования к декларированию доходов и расходов чиновников, как это может касаться простых граждан? Банк спрашивает – откуда деньги? Клиент может привести тысячу объяснений — это его сбережения, деньги достались в наследство и пр. И что? Что сделает банк? В Азербайджане нет законодательства в этой сфере», — рассказал эксперт.

К тому же неправильно применять такой подход только к покупке долларов. Тогда давайте, говорит специалист, применять этот принцип при покупке автомобилей, недвижимости, дорогой одежды и дорогих заграничных поездок: «Поэтому не думаю, что в этой связи есть какие-то официальные правила. Скорее всего, это какое –то письмо, рекомендация Центробанка. И вот сейчас выйдут и скажут, что там всего лишь порекомендовали. Но мы-то понимаем, что рекомендация ЦБА для банков сродни закону. И делается это для того, чтобы людей отпугивать. Человек подумает, мол, пойду покупать, что мне скажут…. Да ничего не скажут. Идите спокойно, покупайте доллары и заполняйте эти анкеты. Никто не может допытываться, откуда деньги, нет такого законодательства».

Все бы ничего, но происходящее косвенно свидетельствует о серьезных проблемах Центробанка с поддержкой курса национальной валюты. «И поэтому подобными, сказал бы, левыми способами, регулятор пытается ограничить покупку долларов населением, чтобы не было нагрузки на валютные резервы. На самом деле такое отрицательно сказывается на инвестиционном и бизнес-климате в стране. Ведь это фактически означает, что в стране идет бой без правил, и в любой момент могут что-то сделать, ввести какое-то требование».

Обеспокоенность в банковской сфере объясняется еще и тем, что после майского затишья в стране начинает расти спрос на доллары. Сообщается, что на прошедшем 23 июня внеочередном валютном аукционе Центрального банка с участием Госнефтефонда полностью удовлетворен спрос банков на валюту в размере 33 млн. долларов. Это на 6,1 млн долларов или 22,7% больше, чем на торгах 18 июня.