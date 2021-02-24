Зачем сионисту Байдену военная база у границы Турции?

На прошлой неделе в турецких СМИ появилась информация о том, что США, создают новую военную базу в регионе между Сирией, Турцией и Ираком, у самых границ Турции, в Айн Диваре, расположенном на севере от города Дерик, недалеко от самой восточной точки сирийско-турецкой границы. В регионе, контролируемом Сирийскими демократическими силами (SDF), созданными 10 октября 2015 года при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Ядро которых составляют YPG – сирийское крыло признанной даже самим Вашингтоном террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК).

Байден приступил к созданию новой военной базы на сирийско-турецкой границе, куда уже доставлены 60 бронетранспортеров, сразу же после четырехдневной военной операции «Pençe Kartal – 2» («Коготь орла — 2») ВС Турции на севере Ирака в районе Гара против курдских террористов, засевших в труднодоступных горных пещерах. Завуалировав свои намерения под стремлением ликвидировать остатки ИГИЛ и назвав эту задачу ключевым приоритетом ближневосточной политики США.

Однако, под этим действом откровенно прослеживается иная цель, поскольку США приступили к созданию своей базы на этой ключевой точке сирийско-турецкой границы, откуда проходит самый близкий путь для турецкой армии к следующему иракскому региону, где Турция планирует провести очередную антитеррористическую операцию против РПК – к Синджару. Понятно, что США намерены воспрепятствовать Турции в ее планах по расширению военных операций против террористов в регионе, о чем сделал громкое заявление президент Раджап Таййип Эрдоган по завершении операции в Гара. Да и сотрудничество Турции с Россией и Ираном в Сирии, достижение ею договоренностей с центральной иракской властью и властями Иракского Курдистана не входило в планы американцев.

Что же по этому поводу думают в самой Турции? Какой аналитический расклад выдают известные турецкие эксперты? Какова цель создания новой военной базы? Каковы планы США в Ираке и Сирии? Как Турция может воспрепятствовать планам по созданию террористического коридора вдоль своих границ в Турции?

Что вообще происходит на иракской и сирийской границах? Как ликвидировать террористическую организацию РПК? Какова следующая цель ВС Турции? На эти вопросы в эфире программы «Akıl çemberi» на канале CNN TÜRK ответили бывший глава разведки ВВС Гюрсел Токмакоглу (Gürsel Tokmakoğlu), глава Ассоциации стратегических информационных технологий Абдуллах Чифтчи (Abdullah Çiftçi), политолог Энес Байраклы (Doç. Dr. Enes Bayraklı) и главный редактор ежедневного турецкого печатного издания «Айдынлык» (Aydınlık) Мустафа Илкер Йюджел (Mustafa İlker Yücel).

Бывший глава разведки ВВС Гюрсел Токмакоглу (Gürsel Tokmakoğlu):

— Основная цель США – изменение политической карты региона в пользу Израиля, и главным препятствием для этого на пути американцев стоит Турция. Поэтому существование вдоль границы Турции террористического коридора, а в дальнейшем – создание здесь курдского террористического государства является наиглавнейшей задачей США.

Прежний глава Белого дома Дональд Трамп хотя и вывел часть войск из региона, но продолжал оказывать поддержку курдским формированиям. Байден же открыто заявляет о своей поддержке курдским силам, объясняя это их помощью в борьбе с остатками ИГИЛ. США намерены взять в этом регионе под свой контроль все пути, в том числе, водные и нефтяные, исключив влияние Турции, Ирана и России.

Т.е., усиление позиций курдских террористов, конкурирование с Россией, препятствие турецким антитеррористическим операциям, защита и безопасность Израиля – вот приоритеты США в этом регионе.

Глава Ассоциации стратегических информационных технологий Абдуллах Чифтчи (Abdullah Çiftçi):

— Вне зависимости от того, кто сидит в президентском кресле в Белом доме, ближневосточная политика США направлена на обеспечение безопасности Израиля и расширение ее территорий.

Все президенты США руководствуются сионистской идеологией. Так было при Трампе, ту же политику продолжает Джо Байден. Ведь он сам заявлял, что «я сионист», только нееврейского происхождения. Чего хочет Израиль, то и делают американские президенты под бдительным надзором сионистского лобби. А это, в конечном итоге, расширение израильских территорий за счет Ирака и Сирии, а в дальнейшем – и Турции.

Достаточно посмотреть на искромсанную карту Палестины, насколько она, начиная с 1967 года, была урезана в пользу Израиля. Главным препятствием же для этого является Турция, которая делает все возможное, чтобы не допустить нарушения территориальной целостности государств у своих границ – как Сирии, так и Ирака, и создания за счет них курдского террористического государства. Еще одним препятствием для американцев является нынешняя сирийская власть – пока Башар Асад у власти, разделить Сирию не удается. Но в Ираке определенные успехи уже есть — США добились избрания президентом курда, а премьером – шиита, развязав тем самым внутриконфессиональное противостояние.

Чтобы воспрепятствовать созданию террористического коридора Турция должна сломать игру американцев, срочно завершить начатые операции по уничтожению остатков РПК на этих территориях.

Политолог Энес Байраклы (Doç. Dr. Enes Bayraklı):

— Еще 4 года назад РПК имела сильные позиции как в Ираке, так и в Сирии, в зоне ее влияния была почти вся граница с Турцией, нефтяные районы Ирака. Но в результате антитеррористических операций, проводимых турецкой армией начиная с 2016 года, они понесли тяжелые потери, особенно в Ираке. Последняя операция в районе иракского высокогорного региона Гара показала, что РПК уже нигде не может себя чувствовать в безопасности. Согласен, задача Турции сохранить территориальную целостность Ирака и Сирии, не дать созданию курдского государства. продолжать военные операции на севере Сирии и Ирака.

Что касается операции в Синджаре, Турции, с учетом размещения американской военной базы у своей границы, не обязательно заходить туда через Сирию. Есть и другие пути, даже более легкие, скажем через Ирак, тем более что есть согласование действий и с иракским правительством, и с властями Иракского Курдистана.

Главный редактор ежедневного турецкого печатного издания «Айдынлык» (Aydınlık) Мустафа Илкер Юджел (Mustafa İlker Yücel):

— На этих территориях переплетены интересы многих сил и государств, и Турция должна действовать в зависимости от этих интересов – кого-то нейтрализовать, чьим-то планам воспрепятствовать, а с кем-то — договориться. При соблюдении этих трех условий можно нивелировать планы американских сил по созданию террористического коридора вдоль турецкой границы. Далее нужно определиться с последовательностью действий. Определить источник угроз в регионе – это, конечно же, главным образом США, ведь Пентагон еще с 80-х годов прошлого века планировал создание тут террористического государства. Следующий шаг – войти в союз против этой угрозы – это союз по интересам, т.е. с Ираном и Россией, ну и с Ираком и Сирией. Ради общих интересов, а это сохранение территориальной и политической целостности Ирака и Сирии.

Турции нужно иметь у своих границ не террористическое государство, а стабильные унитарные сильные государства. Тогда и будет обеспечена безопасность границ Турции. И механизм для этого уже есть — это стартовавший в 2017 году Астанинский процесс.

На Астанинском саммите в Сочи на прошлой неделе впервые была открыто заявлена израильская угроза. В итоговом документе Россия, Турция и Иран обратили особое внимание на деструктивную (вплоть до агрессивности) политику Израиля на сирийском плацдарме – в него вошел пункт об осуждении «военных нападений Израиля в Сирии». Страны-гаранты выразили серьезную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности нескольких группировок, которые признаны террористическими Советом Безопасности ООН. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев же после саммита подчеркнул, что курды — это составная часть сирийского народа, поэтому не может быть «никакой речи о создании какого-либо независимого курдского государства, или каких-либо других квазигосударственных форм». «Это абсолютно неприемлемо», — заключил дипломат.

А США разве когда-нибудь говорят о суверенитете Сирии? Наоборот, пытаются всеми силами разделить ее. И там, где РПК теряет позиции, всегда появляются США.