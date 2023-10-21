Военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке двух беспилотных летательных аппаратов.

Как передает ТАСС, по сообщению телеканала Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки «Исламское государство».

Подробностей о последствиях атаки не приводится. Американская база находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).