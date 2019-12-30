Зачем россиянам новая конституция?

К сожалению, даже в XXI веке никого не удивишь неустойчивыми конституционными традициями.

Не является в этом отношении исключением и современная Россия. Потому как разговоры об очередных конституционных реформах там мало кого волнуют, хотя есть и те кто задаются вопросами: что думает нынешняя правящая партия по поводу пост-путинского периода и неужели у них нет каких-то особых планов для воспроизводства власти?..

В принципе, нынешняя российская конституция вроде бы не помеха будущим политическим планам В.Путина и его окружения – ведь, смогли же они один раз, как говорится, «обвести вокруг пальца» не только оппозицию, но и относительно грамотный и подвижный электорат, разыграв «политическую комедию», которая получила название на Западе «тандемократия»!..

Признаться, с конституциями, с конституционализмом России и россиянам не очень-то повезло. Первый раз россияне начали думать о конституции еще 1812-м году, после победы в Отечественной войне. Тогда царь Александр, вместе с союзниками покоривший Францию, заявил, что французский народ и впредь будет иметь конституцию.

Тогда это заявление сильно задело гордость российских офицеров – ведь, победителем был русский народ, в отношении которого царь-батюшка, к сожалению, не проявлял никакого великодушия, продолжая держать его почти в рабстве – при крепостничестве. В результате спустя несколько лет, в России произошло восстание декабристов, который царский режим смог подавить…

И последующие годы в истории России особыми конституционными традициями не запомнились. Семидесятилетний советский период даже можно назвать «парадом конституций» — почти у всех советских правителей была своя конституция – у Ленина, Сталина, Брежнева и Ельцина…

Хрущев и Горбачев также намеревались принять свою конституцию, но не успели – им обоим пришлось попрощаться с властью чуть раньше, чем это полагалось советским правителям.

Но что удивительно — российский конституционный дождь не сопровождался расширением прав и свобод советских граждан, наоборот, то, что не было даже в сталинской конституции, получило свое выражение и подтверждение в брежневской конституции. Например, можно вспомнить статью о гегемонии коммунистической партии, за которой в конституции закреплялось право быть политическим и общественным авангардом Советского Союза.

Но и это не совсем последняя особенность политических реалий бывшего Советского Союза. В СССР дважды происходила политическая оттепель – при Хрущеве и Горбачеве, но они так и не получили свое конституционно-юридическое оформление…

Что касается современной России, очевидно, что страна была более демократичной при Б.Ельцине. Как-никак, время было другое, и оно отразилось на тогдашней конституции. Российские СМИ называли Б.Ельцина «царь Борис», но сейчас сами признают, что свободу слова они почувствовали только при Б.Ельцине, который свой авторитаризм, свой деспотизм в основном, проявлял против тех сил, которые хотели и стремились вернуть Россию в прошлое.

Президент В.Путин, конечно, более авторитарный лидер, и страну, которой он правит вот уже второе десятилетие, называют путинской Россией, так же, как в свое время были Русь Романовых, СССР И.В.Саталина, Л.Брежнева и даже М.Горбачева.

Поэтому если в этой стране вновь начали говорить о конституционных реформах, это значит, что Путину, что-то не нравится.

Сейчас бытует такое мнение, что у Путина нет намерений, оставаться во власти больше конституционного срока. Мы также не намерены заниматься ревизией подобных заявлений. Но понятно одно: Путин должен обеспечить себе, как минимум, спокойную пенсионную жизнь, а это возможно лишь при одном условии: если власть нынешней политической партии продолжится…

Как все это может быть отражено в конституции России – признаться, ответить на этот вопрос мы затрудняемся. Понятно, что специалистами по конституционному праву какие-то надконституционные привилегии для В.Путина не предусматриваются, как это сделано, в Казахстане или еще где-то!

Но его предшественник прежде, чем отдать власть получил для себя исключительные полномочия: например, в принятом специальном законе было отмечено, что первого президента России нельзя привлекать к суду или же возбуждать против него судебные дела!

Политических врагов у президента В.Путина хватает, поэтому и ему нужны какие-то гарантии. Но какие? К сожалению, тут железная логика или же интуиция не помогают – остается только ждать…