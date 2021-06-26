Законопроект «О рациональном использовании и энергетической эффективности энергетических ресурсов» во втором чтении на повестке обсуждений Милли Меджлиса, сказал # председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов, пояснив, что документ отражает целый ряд волнующих общество вопросов.

По его словам, вынесенный на обсуждение Милли Меджлиса законопроект является законодательной инициативой главы государства. Документ был рассмотрен на заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии 18 июня с участием профильных государственных структур и рекомендован для обсуждения пленарного заседания парламента.

«Вопросы эффективного и экономичного использования энергоэффективных ресурсов являются одним из основных приоритетов высшего политического руководства страны и эти подходы в полной мере отразились в документе, — заметил собеседник. – Помимо местных специалистов, к подготовке законопроекта были привлечены международные эксперты и консалтинговые компании с большим опытом работы в сфере энергетики. При подготовке этого документа был также изучен и использован опыт зарубежных стран».

Необходимость нового документа вызвана тем, что с момента принятия действующего закона прошло 25 лет, а это весьма ощутимый срок. Сегодня он лишь частично соответствует современным требованиям и международным конвенциям, в которых принимает участие наша страна, сказал глава парламентской комиссии:

«Нужда в новом законе возникла еще и потому, что сегодня эффективное использование энергии становится одним из основных принципов энергетической безопасности во всем мире, следовательно, это должно в полной мере отражаться в законодательстве. Иначе не просто увеличивается спрос на новые производственные мощности, но растут вредные выбросы в атмосферу, нарушается энергетическая устойчивость. В довесок этому понижается и конкурентоспособность экономики, поскольку растет себестоимость продуктов, а также затраты на энергию для потребителей».

Потому, считает собеседник, энергоэффективность находится во главе угла принимаемых сегодня законодательных инициатив. Поскольку это позволяет экономить энергоресурсы в промышленности, коммерческих услугах и сельском хозяйстве. Как следствие, понижается количество затрачиваемой на единицу продукта энергии. А ведь это главное условие экономического развития и конкурентоспособности экономики:

«Ведь неслучайно сегодня для этой цели в домах и зданиях создаются условия для снижения затрат на энергию за счет использования более эффективных приборов, теплоизоляции зданий и пр. В то же время инновации в нашей повседневной жизни влияют на потребление энергии, они основаны на комфорте и заботе о здоровье. Однако действующее законодательство, принятое в 1996 году, не позволяет в полной мере добиться этих задач. Достигнуть требуемых результатов в области энергоэффективности не удавалось из-за отсутствия соответствующих подзаконных актов. Новый законопроект, включающий прогрессивные инструменты, поможет ликвидировать такие пробелы».

По свидетельству Гурбанова, закон «О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» был разработан Министерством энергетики при поддержке Международной Энергетической Хартии в рамках программы Европейского Союза EU4energy. «Настоящий закон регулирует деятельность государственных органов, физических и юридических лиц в области эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности, а также возникающие между ними отношения, — сказал он. – Действие его распространяется на отношения, возникающие в области производства, хранения, передачи, распределения, продажи и потребления энергии и государственных органов, физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в этой сфере, а также конечных потребителей».

Что же касается законопроекта, по словам главы парламентской комиссии, документ состоит из 8 глав и 23 статей, а также заключительных положений, таких как меры по повышению энергоэффективности, образование, наука и технологии, а также международное сотрудничество. В нем особое внимание уделяется проектам энергоэффективности, которые будут реализованы в нашей стране впервые, и в то же время законопроект предусматривает создание фонда энергоэффективности и поддержку мер по энергоэффективности через этот фонд.

«Возвращаясь к преимуществам энергоэффективности, предусмотренным в законопроекте, скажу следующее: во-первых, это имеет особое значение с точки зрения безопасности. Речь о защите энергетической и экологической безопасности, снижении спроса на создание новых производственных мощностей. С макроэкономической точки зрения – это рост ВВП и снижение энергетического потенциала экономики. В плане производительности -: увеличение стоимости активов, производительности промышленности и конкурентоспособности продукции на международных рынках. Наконец, социальной подтекст подразумевает сокращение бедности, безработицу и др».