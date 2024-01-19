Армении нужна новая Конституция. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает 1Lurer.

«Я озвучиваю эту мысль, чтобы она стала предметом более широкого обсуждения, Республика Армения нуждается в новой конституции, не в конституционных изменениях, а в новой конституции», — сказал Пашинян.

Глава правительства назвал парламентскую модель правления наиболее подходящей для республики и «учитывающей ее демократические устремления». По его словам, нет потребности и необходимости вносить значительные изменения.

При этом премьер-министр подчеркнул, что республике нужна конституция, которая будет принята народом Армении «по результатам голосования, не оставляющего сомнений».